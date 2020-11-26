Москва, , 18:18 — REGNUM Пассажиропоток московских аэропортов за период с января по октябрь 2020 года снизился на 52,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 41,6 млн человек. Такие данные приводит 26 ноября пресс-служба Росавиации.

В частности, по данным ведомства, пассажиропоток аэропорта «Внуково» за девять месяцев снизился до 10,4 млн человек, аэропорта «Домодедово» — до 14 млн, «Шереметьево» — до 17,2 млн.

Сообщается также, что общее количество пассажиров на международных рейсах за январь-октябрь снизилось на 74,5% в годовом выражении, до 10,9 миллиона, на внутренних рейсах — на 30,8%, до 30,7 миллиона пассажиров.