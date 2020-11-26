Кемерово, , 18:16 — REGNUM Прокуратура нашла нарушения в восьми дошкольных образовательных организациях города Кемерова. Проверки проходили в ноябре 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве уточнили, что работники этих детских садов не проходили обязательные психиатрические освидетельствования.

«По результатам проверки прокурор Заводского района Кемерова возбудил восемь административных дел за нарушения трудового законодательства по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, — рассказали в прокуратуре. — По результатам их рассмотрения восемь должностных лиц привлечены к административной ответственности, им назначены штрафы в размере 15 тысяч рублей».

Отмечается, что нарушения устранены и работники уже прошли необходимые освидетельствования.