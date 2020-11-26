Санкт-Петербург, , 18:21 — REGNUM Дорожные и коммунальные службы Санкт-Петербурга готовятся к предстоящей ликвидации последствий снегопада, который прогнозируется в ночь на пятницу, 27 ноября. Для этого предприятия комитета по благоустройству Санкт-Петербурга уже перешли на режим повышенной готовности.

Снегоуборочная техника на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптиков, после ожидаемого ночного снегопада высота выпавшего снега может достичь 1,5 см. На дорогах Петербурга возможна гололедица.

Как отметили в комитете по благоустройству, сначала уборочная техника выполнит предупредительную противогололедную обработку дорог. Особое внимание — набережным, мостам, путепроводам, тротуарам, пешеходным переходам и социально значимым объектам. Затем, после прихода снегопада, начнется расчистка улиц и вывоз снега с улиц.

По данным гидрометцентра Петербурга, 27 ноября в городе пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0…+2 градуса. На дорогах местами гололедица.

Ранее сообщалось, что под влиянием тёплой части циклона «Таня» температурный фон в Петербурге на 4−5 градусов превысит климатическую норму.