Махачкала, , 18:05 — REGNUM Ремонтно-восстановительные мероприятия на энергообъектах продолжаются в поселке Кривая Балка в пригороде Махачкалы. На период проведения работ для соблюдения техники безопасности вводятся временные ограничения режима энергоснабжения, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе «Дагэнерго» (филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»).

Напомним, вечером 16 ноября после двух дней без света жители Кривой Балки перекрыли федеральную автодорогу «Кавказ». Так людям удалось громко заявить о многолетней проблеме — электричество в поселке отключается довольно часто, иногда даже при легком ветре или дожде. После этого гендиректор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов поручил решить вопрос повышения надежности энергоснабжения поселения.

Для проведения ремонтных работ на энергообъектах, большая часть которых не находится на обслуживании компании, на Кривую Балку было направлено 12 бригад энергетиков, в том числе девять бригад филиала «Ставропольэнерго».

Ожидалось, что мероприятия удастся завершить не позднее 23 ноября. Однако, как отметили в компании, состояние энергообъектов сторонних собственников и бесхозяйных сетей находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, из-за чего для завершения работ требуется больше времени. Все эти дни в поселке отключают энергоснабжение — примерно с 10:30 до 17:00—17:30 .

«Энергетики ждут, что жители с пониманием отнесутся к временным неудобствам и законодательно-технической необходимости временных отключений, поскольку все мероприятия проводятся для повышения надежности энергоснабжения потребителей», — сказано в сообщении.

Энергетики прилагают все усилия, чтобы устранить проблемы и завершить ремонтные работы в сжатые сроки, заверили в компании.

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