Москва, , 17:57 — REGNUM Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 может сохранять активность на протяжении ещё порядка полутора лет. Об этом заявила 26 ноября заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

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«Специалисты говорят о том, что нам необходима готовность где-то к полутора годам значительной активности COVID-19 в тех или иных регионах и странах мира», — цитирует Интерфакс её выступление на конгрессе «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2020).

Пшеничная также обратила внимание на то, что новый коронавирус может быть активен в разных климатических условиях. Он циркулирует при температуре воздуха 0…+10 °С и высокой влажности, но также «комфортно себя чувствует» при более высоких температурах и относительно низкой влажности.

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