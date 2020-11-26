Воронеж, , 17:57 — REGNUM Самоизоляция для жителей Воронежской области старше 65 лет продлена до 31 декабря 2020 года, решение принято 26 ноября на заседании регионального оперативного штаба. Об этом сообщается в телеграм-канале правительства региона.

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Также на заседании штаба подтвердили ранее анонсированное решение об отмене режима дистанционного обучения для школьников — ученики всех классов вернутся к очной форме учёбы с 30 ноября.

«Можно с определенной долей осторожности говорить, что мы фиксируем положительную, уже, наверное, устойчивую динамику: и соотношение количества выписавшихся к уровню госпитализированных, сокращение пневмоний тяжелой формы. Я думаю, что это свидетельствует о том, что дополнительных запретительных мер, мы, наверное, принимать не будем и не должны», — отметила на заседании и. о. губернатора Сергей Трухачев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор констатировал снижение уровня заболеваемости пневмонией в регионе за четыре недели на 40%, также отмечено снижение заболеваемости среди пожилых людей. Между тем, за минувшие сутки в регионе подтверждено 323 новых случая заражения коронавирусом, 24 пациента пополнили статистику смертности.