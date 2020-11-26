Липецк, , 17:54 — REGNUM В Липецкой области большинство заразившихся новой коронавирусной инфекцией за последние две недели составляют люди старше 65 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе обладминистрации.

«Ситуация с ростом заболеваемости среди лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями вызывает определённую тревогу. Это может привести к росту смертности от COVID-19», — заявили в региональном оперативном штабе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 ноября в регионе зарегистрировано 10 тыс. 736 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 939 человек, дома лечатся 1 тыс. 125 пациентов, 8 тыс. 573 человека выздоровели. Скончались 99 человек.

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