Махачкала, , 17:52 — REGNUM Общественный патруль по соблюдению масочного режима в Дагестане за два месяца провел свыше 600 рейдов. Волонтеры проинформировали более 310 тыс. человек о необходимости ношения средств индивидуальной защиты, а также раздали порядка 70 тыс. масок и почти 65 тыс. информационных брошюр, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе министерства по делам молодежи республики.

Волонтёры раздают населению маски. Дагестан Minmol.ru

Рейды проходятся два раза в неделю (по вторникам и пятницам) в 40 муниципалитетах Дагестана. По словам начальника отдела по делам молодежи и туризму администрации Избербаша Асият Бидашевой, благодаря общественному патрулю на улицах города стало значительно больше людей в масках.

«Если в начале люди реагировали негативно, то сейчас к патрулю горожане привыкли. На каждом рейде мы раздаем маски, избербашцы их с радостью принимают и благодарят волонтёров. Все наши рекомендации жителями воспринимаются здраво, с понимаем», — рассказала Бидашева.

Работа общественных патрулей запущена в Дагестане по поручению врио главы субъекта Сергея Меликова. Согласно указу руководителя региона, ношение масок в людных местах в республике является обязательным.

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