Белгород, 26 ноября 2020, 17:53 — REGNUM Третье место в номинации «Лучшая школа России-2020» заняла средняя общеобразовательная школа №28 Белгорода. Итоги Всероссийского конкурса подвели 26 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.
Участие в конкурсе приняли два учреждения — Центр образования № 15 и СОШ № 28. Средняя школа попала в число призёров, центр образования стала седьмой. Кроме того, в числе победителей оказались и педагоги: заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Шемаева и директор Елена Литвинова заняли третьи места в своих номинациях, «серебро» у заместителя директора по воспитательной работе Владимир Долгих из Центра образования № 15.
В конкурсе участвовали 3292 школы, победители получат материальные награды.