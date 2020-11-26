Воронеж, , 17:48 — REGNUM В Воронежской области фиксируется снижение заболеваемости внебольничными пневмониями, а также снижение заболеваемости COVID-19 среди жителей старше 65 лет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе 26 ноября.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 жителей в возрасте старше 65 лет снизилась с показателя 71 до 64 на 100 тысяч населения.

Также за последние четыре недели в регионе зарегистрировали снижение заболеваемости внебольничными пневмониями на 40%.

На 10,2% сократилось число вызовов «скорых» по поводу температуры, а вызовов, не исключающих пневмонию, — на 17,8%, уточнили в департаменте здравоохранения.

Всего в Воронежской области подтверждено 33 117 случаев заражения коронавирусом, 323 случая подтвердилось за минувшие сутки. Выздоровели 31 256 человек, 809 скончались.