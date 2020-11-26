Белград, , 17:48 — REGNUM Министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар заявил, что вакцина против коронавируса, когда она будет закуплена, не будет обязательной, но рекомендованной для всех.

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Лончар сказал Happy TV, что одними из первых, кто получит вакцину, когда она станет доступна, станут медицинские работники, работающие в инфекционных клиниках в красных зонах, затем другие медицинские работники, службы безопасности, армия, полиция и государственные службы.

«Эти правила были написаны давно, их можно немного изменить из-за специфики вируса, но вакцинация не обязательна, она рекомендуется», — сказал Лончар.