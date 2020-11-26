Кострома, , 17:45 — REGNUM Сити-менеджером Костромы вновь стал Алексей Смирнов. Соответствующее решение на заседании 26 ноября приняли депутаты думы города Костромы, сообщает ИА REGNUM.

Алексей Смирнов

Напомним, на кресло главы костромской администрации претендовали три кандидата — военный историк Михаил Ворошнин, экс-депутат городской думы Андрей Дюков и Алексей Смирнов, управлявший городом с 2018 года.

На заседании думы каждый из претендентов представил свою программу развития города. Экс-глава администрации сконцентрировал внимание на ремонте тепловых сетей и решении проблем общественного транспорта, бывший депутат Дюков выступил за восстановление заброшенных санаториев и пообещал расправиться с очередями в поликлиниках, председатель регионального отделения «Российского военно-исторического общества» Михаил Ворошнин выступил за привлечение дополнительных средств в бюджет с помощью участия города в федеральных конкурсах.

В итоге, 26 из 29 присутствующих на заседании депутатов поддержали Алексея Смирнова, двое парламентариев проголосовали за Михаила Ворошнина, один голос получил Андрей Дюков.

«Настроение боевое, работы много… Необходимо приводить в порядок материально-техническую базу детских учреждений, улучшать транспортную инфраструктуру, благоустраивать дворы, делать другие вещи, которые нравятся людям», — сказал после оглашения результатов тайного голосования вновь избранный глава администрации Алексей Смирнов.

Напомним, ранее костромской политолог Николай Сорокин говорил об отсутствии интриги в выборах сити-менеджера. Объясняя перспективы кандидатов порталу «Региональные комментарии» эксперт сказал, что Смирнова поддерживает большинство депутатов гордумы и областные власти.

По уставу Костромы, принятому в 2010 году, глава города избирается из числа депутатов городской думы и обладает представительскими функциями, а глава администрации (сити-менеджер), отвечающий за хозяйственные дела, выбирается на конкурсной основе. Контракт, заключённый городской администрацией со Смирновым, истечёт через 5 лет.

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