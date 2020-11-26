Липецк, , 17:44 — REGNUM Главный санитарный врач Липецкой области предложил запретить проведение предновогодних ярмарок в городах и районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Под запрет также могут попасть праздничные новогодних мероприятия в школах и детских садах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 ноября в регионе зарегистрировано 10 тыс. 736 случаев заражения коронавирусом. В больницах находятся 939 человек, 8 тыс. 573 человека выздоровели. Скончались 99 человек.

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