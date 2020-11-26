Москва, , 17:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил подключить к работе правительственного координационного совета по борьбе с COVID-19 представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Ответственным за реализацию поручения с плановым сроком доклада 1 декабря назначен Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Соответствующая информация была опубликована вечером в среду на официальном портале Кремля.

В рамках РСПП в марте текущего года был создан свой Координационный совет по противодействию распространению коронавирусной инфекции, работу которого изначально возглавил президент РСПП Александр Шохин, сопредседателем выступил генеральный директор ФосАгро, член Бюро Правления РСПП Андрей Гурьев.

В октябре на Съезде РСПП было утверждено решение об избрании Андрея Гурьева председателем Координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. «Андрей Гурьев действительно очень много сделал для того, чтобы на своих предприятиях, на уровне отраслевой ассоциации и на уровне РСПП поднять работу по противодействию коронавирусной инфекции на высочайший уровень и активно взаимодействовал с Роспотребнадзором, Минздравом, Правительством РФ, — отмечал тогда Президент РСПП Александр Шохин. — В этой связи, Бюро Правления РСПП поддержало мое предложение, чтобы он возглавил Совет. Надеемся, что для усиления координации действий между Координационным советом Правительства РФ, Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России и нашим Советом Андрей Гурьев будет участвовать в их заседаниях».

Советом после появления первых сигналов о надвигающейся эпидемии был налажен активный обмен опытом профилактической работы между компаниями. В тесном контакте с Роспотребнадзором, Минздравом и региональными властями были созданы эффективные протоколы безопасности и защиты персонала, инструкции для работы в условиях вирусной угрозы. РСПП разработал Сборники лучших практик противодействия коронавирусной инфекции на уровне предприятий и регионов, для мониторинга развития эпидемии был создан специальный Ситуационный центр.

В ноябре состав Совет был расширен за счет включения в него председателей Координационных советов отделений РСПП в федеральных округах. По словам Александр Шохина, это поможет решить ключевую задачу Совета на этапе осенне-зимнего роста заболеваемости — проводить мониторинг ситуации с распространением вируса как на крупных региональных предприятиях, так и на уровне федеральных округов, регионов и муниципальных образований.

По оценке Андрея Гурьева, по сравнению с весенним этапом пандемии, нынешний отрезок является «более сложным», вирус распространяется быстрее и осложняется сезонными респираторными заболеваниями. Тем не менее, он заверил, что у членов Совета «есть полная уверенность в преодолении трудностей».

«Мы продумываем выходы из этой ситуации, понимая, что это будет новая реальность со значительно более высокими требованиями к безопасности, новыми стандартами в этой области, которые станут новой нормой, — отметил Андрей Гурьев. — Вирус с нами, он мутирует, и это надо учитывать. И особенно поэтому мы не имеем права расслабляться».«Мы сохраняем все лучшие традиции работы Совета, например, регулярные встречи с Министром здравоохранения России Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой, чтобы в режиме диалога искать решения в условиях нового осеннего обострения ситуации», — сказал Андрей Гурьев.

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