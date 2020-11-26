Калуга, , 18:14 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки подтверждён один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию областного оперштаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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От осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Калуги 1965 года рождения.

Всего с начала пандемии в регионе скончались 106 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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