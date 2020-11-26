Новосибирск, , 17:37 — REGNUM В Новосибирске двум медицинским сёстрам филиала детской туберкулезной больницы предъявлено обвинение по ст. 156 УК РФ — «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организации, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором видно, как медсестра детской туберкулезной больницы тащит ребёнка за волосы. Было возбуждено уголовное дело. Позже выяснилось, что ещё одна медсестра данного учреждения жестоко обходилась с детьми. Было возбуждено ещё одно уголовное дело.

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Расследование уголовных дел продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении с детьми в новосибирской туберкулезной больнице также было возбуждено дело о халатности руководства медучреждения.

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