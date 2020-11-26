Махачкала, , 17:37 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов взял на особый контроль вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и намерен жестко пресекать нарушения в этой сфере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания регионального совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Данную проблему в своем выступлении затронула исполнительный директор общественного движения «Дагестан без сирот» Раисат Османова. Она отметила, что в период с 2018 по 2019 годы в республике жильем было обеспечено 628 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, по ее данным, ежегодный прирост лиц этой категории, которым исполняется 18 лет, составляет более 400 человек.

Вместе с тем, по словам Османовой, проверки межведомственной комиссии выявили ряд нарушений при предоставлении жилья указанной категории. Она попросила руководство республики обратить на ситуацию особое внимание.

«Сергей Меликов этот вопрос взял на особый контроль. Он назвал недопустимой создавшуюся ситуацию и пообещал детально разобраться в ней», — сказано в сообщении.

Врио главы Дагестана подчеркнул, что нужно «более жестко пресекать действия тех, кто этими вопросами манипулирует». В этой связи он поручил в ближайшее время организовать отдельное совещание с приглашением юристов, представителей прокуратуры и других правоохранительных структур.

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