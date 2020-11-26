Москва, , 17:32 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве ещё 56 автомобилей из-за выявленных проблем с подвеской. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили BMW моделей X5M (серия F95), X6M (серия F96), X5 (серия G05), X6 (серия G06) и X7 (серия G07), изготовленные в июне 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является неправильно выполненное приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги из-за ошибки в процессе сварки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что неправильное приваривание может привести к полному отделению кронштейна, из-за чего в результате потери управляемости колёс может возникнуть неуправляемая дорожная ситуация.

Как сообщается, на всех отзываемых транспортных средствах будет выполнена замена переднего подрамника. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как передавало ИА REGNUM, 24 ноября официальный представитель BMW в России объявил об отзыве из-за аналогичного дефекта 216 автомобилей моделей X5, X6 и X7.