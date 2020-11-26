Санкт-Петербург, , 17:33 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за коронавируса на обучении с использованием дистанционных технологий сейчас находятся 118 классов в 60 школах. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе комитета по образованию Северной столицы.

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"Это 0,59% от общего количества классов в городе», — уточнили в ведомстве.

Напомним, сутками ранее на карантине находились 96 классов в 53 школах Петербурге

Количество школьников, добровольно находящихся дома по заявлению родителей на смешанном формате обучения, увеличилось за сутки и достигло 13 154 человек.

По данным ведомства, в связи с выявленными случаями коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 16 групп в 14 детских садах.

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