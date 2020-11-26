Кострома, , 17:29 — REGNUM Шесть медицинских работников, заболевших коронавирусом, скончались в Костромской области за период пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Чиновники утверждают, что в пяти случаях врачи получили заражение «в бытовых условиях». По последнему летальному исходу ведётся эпидемиологическое расследование.

«По каждому случаю для выяснения причин заражения в медицинских учреждениях создаются комиссии, в которые входят специалисты фонда социального страхования. Комиссия изучает, в том числе, результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, устанавливает, где и когда был контакт медика с заболевшим — во время исполнения служебных обязанностей, либо в бытовых условиях», — разъяснили схему ведения расследований в депздраве.

Также ведомство привело общую статистику: с начала эпидемии новую коронавирусную инфекцию выявили у 104 работников системы здравоохранения Костромской области. Все они «имели контакт» с инфицированными пациентами во время работы в поликлиниках и стационарах, не предназначенных для помощи больным COVID-19. По данным депздрава, случаев заражения врачей в «красных зонах» в регионе не регистрировалось.

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