Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM В Петербурге суд прекратил уголовное преследование в отношении молодого человека, который 23 февраля 2020 года ради создания ролика в своем видеоблоге устроил погром в историческом особняке — загородном доме Франца Витцеля в Сестрорецке (Курортный район Санкт-Петербурга). Однако горе-блогеру для этого пришлось полностью возместить нанесенный его вандализмом ущерб.

Здание, построенное в начале XX века, внесено в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. По заявлению возмущенных пользователей Сети, увидевших ролик, этим случаем заинтересовалась полиция. В результате осмотра было выявлено не менее 16 разбитых окон и другие повреждения.

После чего 16 марта 2020 года отделом дознания ОМВД России по Курортному району было возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст. 243 УК РФ — «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

Как установило следствие, Дмитрий Коток с неустановленным сообщником решили создать видеоролик, содержащий преступные деяния, для размещения в интернете. Для этого они прибыли в загородный дом Ф.Р. Витцеля, 1912 года постройки, на Парковой улице в Сестрорецке.

Коток и неустановленное лицо, действуя осознанно и согласованно, на втором этаже здания бейсбольной битой попеременно разбили исторические стеклянные окна витража. Затем неизвестный сообщник блогера еще и выломал ногой дверь. Видеозапись погрома позже была опубликована в аккаунте блогера.

Этими действиями владельцу особняка, акционерному обществу «Авенариум+», был причинен материальный ущерб на общую сумму 82 227,39 рублей.

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«От представителя потерпевшего К. поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, поскольку подсудимый Коток полностью загладил причиненный преступлением вред. Стороны не возражали. Суд уголовное дело, уголовное преследование в отношении Коток прекратил в связи с примирением сторон», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

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