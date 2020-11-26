Кострома, , 17:23 — REGNUM В Костромской области наладили работу сайта «Поаптекам.ру», на котором можно получить информацию о наличии препаратов для лечения COVID-19 в аптеках региона. Об этом сообщает администрация области.

Наталья Стрельцова для ИА REGNUM

Напомним, последние несколько месяцев в регионе наблюдается ажиотажный спрос на антибиотики и противовирусные препараты. Костромичи, обеспокоенные пандемией и сезонными ОРВИ, скупали лекарства с запасом на будущее, создавая дефицит препаратов в аптеках. При этом, существующие сервисы не отражали реальную ситуацию по наличию лекарств в аптечных пунктах, а горожане жаловались на сложившуюся ситуацию чиновникам.

Областные власти договорились с региональными аптеками и представительствами федеральных аптечных сетей о том, чтобы информация о наличии препаратов в аптеках обновлялась ежедневно. Кроме сайта о местах, где можно купить то или иное лекарство, можно узнать на костромской горячей линии по вопросам коронавируса (телефон: 8−4942−64−10−30).

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