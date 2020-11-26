Новосибирск, , 17:22 — REGNUM В новосибирских аптеках в продаже появились экспресс-тесты на антитела к COVID-19. Они выявляют наличие двух типов антител в крови: IgG и IgM.

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По данным редакции «Вести Новосибирск», эспресс-тесты, выдающие результаты в течение 15−20 минут, можно купить в аптеках по всему городу. Цена варьируется от 1,2 тыс. до 2,3 тыс. рублей.

Производитель подчёркивает, что результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания для подтверждения или исключения инфицирования или для информирования о статусе инфекции.