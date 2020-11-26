Белгород, , 17:24 — REGNUM Семь месяцев пытается получить медицинские документы на свою супругу, впавшую в кому после операции в больнице, житель Белгорода. По словам мужчины, ему запрещено посещать жену, врачи не дают никаких официальных заключений, ссылаясь на врачебную тайну, сообщает 26 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на петицию, размещённую в сети.

27-летнюю женщину госпитализировали 22 апреля 2020 года в отделение гинекологии и акушерства Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Ей провели лапароскопическую операцию по удалению последствий внематочной беременности, после чего она пережила клиническую смерть и впала в кому. Всё это время она находится в тяжёлом состоянии в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Супруг заявляет, что в больнице не предоставляют ему или матери молодой женщины никаких медицинских документов, ему неизвестно, кто проводил операцию и был лечащим врачом, какие процедуры и препараты применяются для её лечения, ничем серьёзным до этого момента она не болела. По словам мужчины, жена поступила в отделение в шоковом состоянии с болями в животе, а в медучреждении ссылаются на то, что пациентка не внесла данные родственников в информационное добровольное согласие. Родственники обращались с заявлениями во все инстанции и к президенту РФ, но в ответ получали «формальные отписки». В начале сентября 2020 года матери выдали справку о состоянии здоровья пострадавшей, необходимую для оформления академического отпуска в медицинском колледже (где молодая женщина числится на втором курсе), но в документе ничего не было сказано о её состоянии. В середине сентября из больницы пришёл отказ на получение копий всех медицинских документов.

Родственники также обратились в правоохранительные органы, по данным издания «Fonar.tv» сотрудники отдела дознания УМВД по Белгородской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Департамент здравоохранения региона прокомментировал ситуацию 26 ноября в своём официальном паблике.

«Сотрудниками медицинского учреждения предпринимаются все возможные меры по оказанию медицинской помощи при имеющемся состоянии. Для определения схемы лечения неоднократно проводились консультации со специалистами федеральных медицинских организаций. К сожалению, несмотря на все предпринимаемые усилия, пациентка продолжает находиться в крайне тяжёлом состоянии. Родителям и мужу были предоставлены выписки из медицинской карты пациентки с указанием всех схем лечения, а также рекомендаций экспертов. Департамент заинтересован в установлении причин, приведших к возникновению данной ситуации. Мы будем всемерно содействовать этому в рамках имеющихся компетенций, в сроки, предусмотренные законодательством, и с пониманием относимся к эмоциональному состоянию родственников», — говориться в сообщении.

Супруг впавшей в кому женщины адресовал петицию федеральным ведомствам — прокуратуре, СК, министерству здравоохранения, уполномоченному по правам человека и президенту РФ.