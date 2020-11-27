Москва, , 08:54 — REGNUM Предложение лидера фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергея Миронова выплатить малоимущим по 10 тысяч рублей к Новому году вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Все у кого на сегодняшний день доход до 20 тыс. — малоимущие, бедные люди. Прожить в наше время на 20 тыс. сложно, трудно и невыносимо. А с Нового года вообще трындец будет, цены и так взлетели», — поделился мнением пользователь Ядвига.

Многие комментаторы отметили тот факт, что помощь в размере 10 тысяч рублей выглядит незначительной на фоне роста цен и ухудшения жизни на фоне экономического спада в России. Люди предложили, что компенсировать выплаты можно тем, чтобы у депутатов забрать их финансовые привилегии.

«Я буду больше рад, когда сенаторы и депутаты внесут предложение об уменьшении своей зарплаты в 2−3 раза или депутаты пенсионеры откажутся от своей пенсии (на время когда они депутаты). Миронов, он вообще понимает, что такое 10 000 руб. И потом, как он собирается определить, малоимущий я или нет? Проще выплатить всем пенсионерам, дополнительно родителям с несовершеннолетними, инвалидам. А кто-то еще из депутатов предложил новым безработным и им надо, но уже ежемесячно платить», — написал пользователь Vladimir.

Другие пришли к выводу, что людям попросту необходимо предоставить работу. Тогда, уверены люди, никакая помощь будет не нужна, ведь люди смогут сами обеспечивать свои семьи.

«Просто дайте людям работу и хотя бы среднюю пенсию. Искорените тунеядство. И не надо будет никаких субсидий. А раз дают — значит выгодно именно тем, кто даёт, именно таким они хотят видеть свой народ, нищим и нуждающимся, от них зависящим», — считает Галина П.

Нашлись и те, кто заявил о своём несогласии с идеей Миронова предоставить помощь малоимущим. Люди отметили, что те, кто такую помощь получают, якобы имеют много свободного времени и сознательно стремятся жить только на выплаты.

«Естественно всё малоимущим. В этой стране малоимущие это те, кто умеет хорошо врать. Я получаю по уходу 1200, но бегать со справочками некогда. Вот семья и не малоимущая. Вот так и делят людей», — пишет пользователь Елена.

Напомним, 25 ноября лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил выплатить малоимущим по 10 тысяч рублей к Новому году.