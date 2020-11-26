Москва, , 17:10 — REGNUM Актёр Иван Охлобыстин стал участником шестого выпуска молодежного шоу Росгвардии «Проверка на прочность». В передаче он попробовал себя в роли пулеметчика спецназа.

Помимо актёра, в программе приняли участие его дети — Савва, Анфиса и Дуся. Вместе с отцом они изучили различные аспекты профессии пулемётчика, а также примерили специальное снаряжение и поддерживали отца на всех этапах испытания.

Во время ток-шоу Охлобыстин в полной экипировке бойца спецназа выполнил нормативы для пулеметного расчета, поразил мишени. Более того, актёр даже вступил в бой и спас заложника.

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