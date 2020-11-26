Вашингтон, , 16:52 — REGNUM Группа энтузиастов смогли объединить игры Sonic Robo Blast 2 и Persona 3 в один проект. Об этом 26 ноября сообщает портал PCGamesN.

В получившейся игре геймеры управляют ежом Соником и его друзьями, однако боевая механика полностью заимствована у Persona 3 — персонажи сражаются с демонами в пошаговых боях, призывая на помощь духов. При этом в Sonic Robo Blast 2: Persona можно играть как в кооперативном, так и в PvP («игрок против игрока») режимах.

Напомним, Sonic Robo Blast 2 — это игра про ежа Соника, созданная группой фанатов. Она была разработана на движке Doom.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Fall Guys поделились первыми подробностями нового сезона

Читайте развитие сюжета: Теперь в игре Crusader Kings 3 можно создать Джона Сноу и Владимира Путина