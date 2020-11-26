Новосибирск, , 16:48 — REGNUM Все больше родителей осознает опасность дистанционного обучения. Плохое усвоение учебного материала, ухудшение физического и психического здоровья, отсутствие живого общения со сверстниками — вот далеко не полный перечень проблем, вызванных «дистанционкой», заявил корреспонденту член Общественного совета при министерстве образования Новосибирской области Александр Волков. Эксперт комментирует прошедший 22 ноября «Форум родителей за сохранение очного образования, против насаждения «дистанционки», который провели активные представители родительской общественности Новосибирской области.

В Новосибирской области не все дети вышли после затянувшихся каникул в школы. Ученики 6−10-х классов и студенты некоторых вузов постановлением губернатора были отправлены на дистанционное обучение. Заверения властей, что дистанционное обучение — мера вынужденная и временная, не находят понимания у большого числа родителей.

На Форуме присутствовали более пятидесяти родителей и общественников, участники поделились опытом взаимодействия с руководством своих образовательных организаций о нежелании обучать детей вне стен школы. В ходе работы Форума был намечен план дальнейшей совместной работы. «Участники подписали коллективную жалобу в прокуратуру Новосибирской области на необоснованное лишение детей права на получение полноценного очного образования. Был сформирован постоянно действующий орган — Комитет по спасению очного образования. По итогам Форума была принята Резолюция, которая направлена губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и президенту РФ Владимиру Путину, как гаранту Конституции», — рассказывает Александр Волков. Эксперт считает нужным отметить активность и подготовленность присутствующих родителей: «Выступали интересно, только по теме, с большим пониманием существа дела. В начале встречи был сформирован президиум форума: председатель, модератор и секретарь. Со вступительным докладом выступил представитель Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское выступление» (РВС), которая выступила организатором Форума. В дальнейшем слово предоставлялось всем желающим».