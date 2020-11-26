Лондон, , 16:46 — REGNUM Третий сезон многопользовательской игры Fall Guys: Ultimate Knockout будет называться Winter Knockout. Об этом сообщается 26 ноября на странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1331716638157246464

Разработчики также показали постер третьего сезона. На нём можно увидеть новые тематические облики для персонажей: пингвина, снеговика, йети и др.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это популярная соревновательная аркада от разработчиков из студии Mediatonic. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

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