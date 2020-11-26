Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил врачам больниц Екатеринбурга почётные грамоты президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Почетные грамоты Президента России вручены заместителю главного врача по инфекционной службе Городской клинической больницы №40 Наталии Бацкалевич, заведующему отделением, анестезиологу-реаниматологу Дмитрию Бельскому, главному врачу Центральной городской клинической больницы №24 Алексею Малинкину, главному врачу Центральной городской больницы №3 Антону Старкову.

«Хочу сегодня отметить главных героев этого непростого во всех смыслах года — наших медицинских работников. Я поздравляю вас и в вашем лице хочу поблагодарить всех наших врачей, фельдшеров, медсестер и весь медперсонал за терпение, мужество и стойкость, за тяжелый самоотверженный труд и несгибаемую волю к победе в борьбе за жизнь и здоровье свердловчан», — сказал Евгений Куйвашев.