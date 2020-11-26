Екатеринбург, , 16:55 — REGNUM В Свердловской области завершили расследование уголовного дела о жестоком убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Группа из трёх человек обвиняется в совокупности преступлений, включая разбой, похищение человека, вымогательство и другие. По версии следствия, до убийства Каторгиной злоумышленники совершили ряд преступных действий в отношении матери одной из участниц группы. У пенсионерки пытались вымогать деньги, угрожая убийством. Дочь приняла участие в избиении своей матери. Позже мать смогла обмануть бдительность преступников и вызвала полицию, уточнила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

После этого в группе решили похитить автомобиль у Каторгиной, найдя объявление о продаже транспортного средства. С владелицей автомобиля была организована встреча. К Каторгиной сели в машину двое членов банды. Позже все проехали на место, где поджидал ещё один соучастник — там и было совершено нападение. Каторгина сопротивлялась, ее убили прямо в машине. Позже тело сбросили в колодец.

Злоумышленников удалось впоследствии задержать на территории Челябинской области.

«Для проведения спецоперации по задержанию злоумышленников в соседний регион, где представители МВД нашли иномарку потерпевшей, направлялась группа наиболее опытных специалистов сыскного дела», — сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых. Указание на проведение спецоперации давал глава свердловского главка Александр Мешков.

Объем материалов уголовного дела — 11 томов, одно только обвинительное заключение составляет свыше 300 страниц. Следователями проделан колоссальный объём работы.

«Допрошено свыше 20 человек в качестве свидетелей, проведены очные ставки между обвиняемыми, их проверки показаний на месте, осуществлены осмотры мест происшествия, предметов и документов, а также обыски, выемки и иные следственные мероприятия», — сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Ксению Каторгину убили в октябре 2019 года. Гражданка намеревалась продать свой автомобиль, после чего пропала.

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