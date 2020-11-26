Санкт-Петербург, , 16:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге объявили выговор преподавателю школы за употребление нецензурной лексики в стенах учебного заведения по отношению к ученику. Конфликт в петербургской школе №314, в ходе которого учительница допустила мат, был записан на видео, выложен в интернет и вызвал большой общественный резонанс.

Созданная для разбирательства комиссия усмотрела причиной конфликта девиантное поведение ученика и эмоциональное выгорание педагога, Об этом сообщили 26 ноября в администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, на территории которого находится школа. Ранее инцидентом заинтересовалась прокуратура района, проводится прокурорская проверка.

Судя по записи, 16-летний старшеклассник пытался прорваться в туалет на этаже для младших классов, но из-за ограничений по коронавирусу его туда не пускала дежурный учитель, параллельно называя «моральным уродом», а также используя матерные выражения.

«Не пускаю я тебя сюда, чмо такое. <…> Не будешь ты сюда в туалет ходить. Пошел вон отсюда, не пойдешь ты в туалет. Нет! Потому! Потому что ты ******** (врун)!» — заявляет на видео преподаватель.

На другой записи того же диалога она грозит старшекласснику последствиями встречи с сыном некоего «Михаила Ивановича», которого автор видео, судя по ее словам, ранее оскорблял. По выражению преподавательницы, старшеклассник «полетит в окно», ему «вызовут скорую».

Увольнять педагога в школе не собираются, хотя, как уже сказано, объявили выговор.

Как выяснилось, Михаилом Ивановичем был педагог ОБЖ той же школы, муж попавшей на видео учительницы, который скончался от инфаркта. Конфликт со старшеклассником начался после того, как ученик высказался на тему смерти педагога.

«В школе продолжает работать комиссия, которая пришла к выводу, что причиной конфликта стало, с одной стороны, эмоциональное выгорание педагога, с другой — девиантное поведение мальчика из-за проблем в семье», — цитирует «Фонтанка» администрацию района.

Семью же старшеклассника, автора видео, якобы можно охарактеризовать как проблемную, к ситуации подключились органы опеки, а с обоими участниками конфликта теперь работают психологи.

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