Красногорск, , 16:32 — REGNUM В Подмосковье открыт Центр патологии речи и нейрореабилитации. Об этом 26 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Указывается, что учреждение работает на базе Детского клинического многопрофильного центра. В нём будет проводиться лечение детей с задержкой речевого развития и дефектами речи — заиканием, нарушением внимания, дислексией, дисграфией — расстройствами, при которых ребенок путает буквы и слоги, и другими патологиями речевого развития. Подобный центр в регионе открывается впервые.

В центре работают невролог, логопед, педиатр, сурдолог, нейропсихолог и, а также другие специалисты. Услуги будут оказываться для детей в возрасте от 8 месяцев до 18 лет, имеющие медицинские показания.