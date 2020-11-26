Санкт-Петербург, , 16:20 — REGNUM Комитет по охране памятников (КГИОП) Петербурга добивается возбуждения уголовного дела после пожара в усадьбе Игеля на Каменноостровском проспекте, 56. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Усадьба Игеля после пожара

Пожар в особняке вспыхнул 9 ноября. Специалисты комитета зафиксировали, что в результате пострадала стропильная система крыши, деревянные перекрытия и межкомнатные перегородки флигеля южной части, а в процессе тушения его залили водой, частично демонтировали кровлю.

КГИОП направил в управление МВД по Петроградскому району заявление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). За это может грозить штраф до 3 млн рублей либо лишение свободы до 3 лет.

В феврале 2020 года Смольный заключил концессионное соглашение с ООО «Асгард» о реконструкции и эксплуатации усадьбы — там собирались организовать «отдых граждан и туризм». Однако до сих пор — спустя почти год — «Асгард» так и не прислал в КГИОП никакого проекта реставрации памятника архитектуры.

КГИОП предписал компании за три месяца провести противоаварийные работы. Еще одно обращения КГИОП направил в комитет имущественных отношений и комитет по инвестициям с требованием срочно принять меры по консервации усадьбы.

Каменный особняк Игеля в эклектичном стиле появился на Каменноостровском проспекте в конце XIX века на месте одноэтажной деревянной дачи князя Вяземского.

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