Уфа, , 16:04 — REGNUM Вакцинация от гриппа завершается в Башкирии. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на онлайн-совещании в формате «Здравчас» в правительстве республики.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По его словам, прививки против гриппа поставили 1,5 млн человек, что составляет около 38% жителей республики. В настоящее время продолжается прививочная компания от пневмококковой инфекции. Вакцину в первую очередь получают пожилые люди и лица, страдающие хроническими заболеваниями, а также призывники.

Отмечается, что в настоящий момент 2119 пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому в Башкирии, получили бесплатные лекарства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на следующей неделе ожидают поставку одной тысячи доз вакцины от коронавируса.

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