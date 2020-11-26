Новосибирск, , 15:52 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на сегодня, 26 ноября, за прошедшие сутки выявлено 187 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время выздоровели 193 пациента. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё шесть пациентов: мужчины в возрасте 54 года и 63 года, и женщины в возрасте 59 лет, 75 лет, 77 лет и 82 года. Всего в регионе умерли 717 человек, — говорится в оперативном сообщении. — В отделениях реанимации находятся 209 человек, на ИВЛ — 50 пациентов».

Всего в регионе выявлено 21 972 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 1397 детей, 17 810 пациентов выписаны с выздоровлением.