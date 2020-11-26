Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Релиз новой героини в игре Dota 2 перенесли на середину декабря 2020 года. Об этом сообщалось 25 ноября на официальном сайте проекта.

Изначально разработчики планировали выпустить героиню 30 ноября 2020 года. Однако, по их словам, «ей нужно чуть больше времени, чтобы подготовиться к зимней стуже».

Напомним, Dota 2 — это популярная многопользовательская арена, разработанная компанией Valve. Её релиз состоялся в 2013 году.

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