26 ноября 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 15:49 — REGNUM 21 ноября вестибюль станции «Новослободская» Кольцевой линии был закрыт для пассажиров на год. В ходе масштабной реконструкции будет обновлён эскалаторный комплекс и отреставрирован вестибюль станции.

Реконструкция станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реконструкция станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Машинное отделение, обслуживающее эскалаторы Дарья Антонова © ИА REGNUM

После демонтажа трёх старых эскалаторов, будут установлены четыре новых, современных эскалатора. Это позволит увеличить пропускную способность станции примерно на 30%. Об этом сообщил журналистам первый заместитель начальника метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

Дмитрий Дощатов Дарья Антонова © ИА REGNUM

На сегодняшний момент проходит первый этап работ, в ходе которого мы приступили к демонтажу эскалаторов. После того как эскалаторы будут демонтированы, мы демонтируем фундамент старый, на котором они были, и приступим к заливке нового фундамента. После этого, по регламенту проведения работ, будут смонтированы новые эскалаторы», — рассказал Дмитрий Дощатов.

Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реконструкция станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После этого мы приступим в ремонту и реставрации вестибюля, будет восстановлена уникальная система освещения, которая была сделана в момент открытия станции еще в 1952 году. Также мы отремонтируем служебные помещения и приведем в порядок все инженерные сети и коммуникации», — сказал Дощатов.

Реконструкция станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реконструкция станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реконструкция станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Реконструкция станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM Демонтаж эскалаторов на станции метро «Новослободская» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отметим, сама станция продолжает работать, выход осуществляется через станцию «Менделеевская». Пассажиры также могут пользоваться соседними станциями — «Белорусской», «Маяковской» и «Достоевской».