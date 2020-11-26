Уфа, , 15:52 — REGNUM Поступление одной тысячи доз вакцины от коронавируса ожидают на следующей неделе в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на онлайн-совещании в формате «Здравчас» в правительстве республики.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, поставка партии вакцины от коронавируса в количестве одной тысячи доз ожидается на следующей неделе. В настоящий момент идет подготовка к ее транспортировке и хранению. При этом, в первую очередь планируется вакцинировать социальных работников и врачей.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил включить в план вакцинации также полицейских, которые участвуют в проверках соблюдения масочного режима и режима самоизоляции. Кроме этого нужно в будущем создать резерв для учителей и преподавателей вузов. Он также отметил, что меры по масочному режиму и самоизоляции дают положительный эффект: в Башкирии снижается темп роста заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в республике за сутки было выявлено 134 случая заражения коронавирусом.

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