Москва, , 15:45 — REGNUM По мнению президента Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслава Зубарева, дефицит новых автомобилей в РФ может сохраниться до конца 2020 года. Об этом он заявил на онлайн-форуме «AUTOSTAT Analytic Day».

На онлайн-конференции специалисты автомобильной отрасли пришли к выводу, что стоки новых машин на дилерских складах не наполнятся вплоть до марта будущего года.

По словам Зубарева, во втором полугодии 2020 года в России сложилась уникальная ситуация — дефицит новых машин по всем маркам и моделям.

«Думаю, что в ноябре — декабре текущего года он (дефицит — ред.) постепенно будет ослабевать, но обычного состояния насыщенных складов мы вряд ли сможем достичь», — предположил эксперт.

Зубарев также отметил, что серьезное влияние на насыщенность российского рынка автомобилями окажет курс рубля. При его падении автолюбителей ожидают пустые «полки с автомобилями», считает эксперт.

Он также отметил, что при условии стабильной ситуации с рублем насытить стоки удастся в течение первого квартала 2021 года.

Ранее «Открытие Research» (аналитическое управление банка «Открытие») обнародовало прогноз, согласно которому продажи машин в России по итогам 2020 года сократятся на 15%. Таким образом, в нынешнем году в стране всего будет куплено 1,5 млн автомобилей, а в следующем году — 1,6 млн.