Москва, , 15:39 — REGNUM «Чёрная пятница» — одно из самых важных для сегмента электронной коммерции событий в году, уверен руководитель немецкого подразделения BMJ-logistics Феликс Херсонский. Об этом он сегодня, 26 ноября, заявил ИА REGNUM, говоря о предстоящей неделе скидок.

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«Количество заказов, обрабатываемых в эти дни, порой приближается к показателю целого месяца, но вместе с этим значительно вырастает и число возвратов. Часто происходит ситуация, при которой после покупки двух или трех позиций клиент возвращает 75% от заказа. В эти дни курьерские и логистические компании, а также онлайн-ритейлеры, которые самостоятельно управляют складами, увеличивают количество персонала на две-три недели, чтобы обеспечить бесперебойную отправку и возврат товаров», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что «чёрная пятница» — особенный период как для ритейлеров, так и для представителей логистического рынка: «Показатели выручки многих интернет-магазинов и маркетплейсов за время проведения акции достигают двухмесячных значений. 2020 год будет нетипичным для отрасли из-за вынужденного перехода многих офлайн-ритейлеров на рынок электронной коммерции».

Херсонский также обратил внимание, что введенные правительством меры, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, изменили средний возраст покупателей интернет-магазинов. «В настоящий момент среди посетителей онлайн-площадок ощутимо выросла доля людей старшего возраста, однако молодежь по-прежнему остается главной аудиторией. Учитывая также повторный перевод большого количества сотрудников на удаленную занятость, мы полагаем, что количество доставок в 2020 году вырастет по отношению к предыдущим годам», — добавил он.