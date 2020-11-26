Монреаль, Канада, , 15:39 — REGNUM Игру Star Wars: Squadrons улучшили для консолей нового поколения. Об этом 25 ноября сообщалось на официальном сайте проекта.

Помимо этого, разработчики добавили в Squadrons новую карту «Фостар-Хейвен» — она доступна как для воздушного боя, так и для боёв флотилий. Также в игре появились новые косметические предметы и расы для пилотов.

Напомним, Star Wars: Squadrons — это симулятор управления космическим кораблём из вселенной «Звёздных Войн». Его релиз состоялся в октябре 2020 года.

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