Сыктывкар, , 15:38 — REGNUM Депутаты Коми внесли поправки в конституцию республики. Как пишет БНК, изменения поддержали не все парламентарии.

Вопрос об изменении конституции Коми был вынесен на Госсовет в связи с принятыми поправками в Конституцию РФ — республиканский документ было необходимо привести в соответствие с федеральным.

Изменениям подверглись несколько статей республиканской конституции. В частности, в новой редакции пропишут право претендовать на пост главы республики исключительно тем людям, кто постоянно живет в России. Кроме того, теперь руководителю региона будет запрещено открывать и иметь счета и вклады, а также хранить деньги и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

Некоторые из статей будут исключены. Например, статья о прокуратуре. Сейчас в документе указано, что «прокурор республики назначается на должность в соответствии с федеральным законодательством по согласованию с Государственным советом Коми». Этого больше не будет.

Фракция КПРФ поправки не поддержала. В результате голосования, из 25 присутствующих за внесение изменений отдали свои голоса 22 депутата, трое были против.