Санкт-Петербург, , 15:43 — REGNUM Петербургский филиал Главгосэкспертизы одобрил проект реконструкции и приспособления для современного использования здания театра «Мюзик-Холл» 1901 года постройки. Об этом 26 ноября сообщили в ведомстве.

Автором проекта стало АО «КБ высотных и подземных сооружений». Работы профинансирует петербургский бюджет. Здание «пересадят» на новые, заниженные фундаменты, чтобы увеличить высоту подвального этажа, где разместят техническое и сценическое оборудование, а также помещения зрительского комплекса.

Исторический уровень перекрытий вестибюля Малого зала наоборот занизят для доступа людей на колясках. Санитарные узлы тоже перепланируют для людей с ограниченными возможностями.

Кроме того, подрядчик должен будет восстановить исторический уровень перекрытия и высоты помещения, а ярусы зрительного зала вынести так, чтобы зрители лучше видели сцену. Планируется раскрыть проемы для естественного освещения, а под куполом оборудуют репетиционный зал. Еще в театре обустроят дополнительные санузлы, душевые и помещения для отдыха актеров и работников театра.

Добавим, павильон со стеклянным куполом на Артиллерийском острове появился в 1901 году благодаря мастеру петербургского модерна Григорию Люцедарскому. Он предназначался для Народного дома императора Николая II. Здание создали на основе проекта Александра Померанцева: архитектор представил его в 1896 году на XVI Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. В 1934 году, после пожара, здание было перестроено, а потом еще несколько раз реконструировалось.

Еще в 1928 году в Оперном зале Народного дома прошел премьерный спектакль «Ленинградского мюзик-холла». Музыкальным руководителем и главным дирижером этого театра был Исаак Дунаевский, в постановках участвовали Дмитрий Шостакович и художник Николай Акимов, а на сцене выступали Леонид Утесов и Клавдия Шульженко. Однако в 1937 году ленинградский «Мюзик-холл» был закрыт, поскольку считался носителем буржуазного искусства. Его второе рождение произошло в 1966 году. В конце 1970-х театру вновь отдали здание Оперного зала Народного дома, но первых зрителей «Мюзик-холл» принял только в 1988 году.