Нур-Султан, , 15:29 — REGNUM Остров в Бухтарминском водохранилище Восточно-Казахстанской области выставили на продажу за 1,5 млрд тенге ($3,5 млн), сообщает 26 ноября издание TengriNews.

Площадь острова составляет 225 га земли. Собственник отмечает, что место хорошо подходит для развития туризма. Достоверность объявления подтвердил аким (глава) района Алтай Каликан Байгонусов.

По его словам, остров был куплен в 1998 году. Земля была оформлена под сельскохозяйственное назначение. Позже целевое назначение участка было изменено — земли стали иметь товарное назначение, создано ТОО.

Байгонусов сказал, что знает о продаже острова. Он предположил, что владелец продает землю, так как остров не имеет никакого отношения к сельскому хозяйству. Аким считает, что необходимо составить план развития острова.

Бухтарминское водохранилище образовано ГЭС на Иртыше. Это самое большое водохранилище Казахстана. Оно входит в десятку крупнейших искусственных водоемов на земле.