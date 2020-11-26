Москва, , 15:32 — REGNUM Затраты на эксплуатацию трех популярных в России седанов С-сегмента (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») сравнили эксперты агентства «Автостат».

Для сравнения были выбраны модели Hyundai Elantra, KIA Cerato и Skoda Octavia. Специалисты воспользовались помощью «Калькулятора стоимости владения автомобилем (ТСО)».

Hyundai Elantra, KIA Cerato и Skoda Octavia, которые были использованы для исследования, оборудованы мотором на 1,6 л мощностью от 110 до 128 л. с., который сочетается с «автоматом» и передним приводом. Срок эксплуатации машин составляет пять лет, а пробег равен 100 тыс. км. Средний возраст владельца авто составлял 40 лет при стаже вождения 20 лет. Регион — Москва и Московская область.

По такому критерию, как размер уплаты налогов и страховки, меньше всего тратят владельцы чешской Skoda Octavia. Так, на полисы ОСАГО и КАСКО владельцы таких машин в среднем тратят за все время эксплуатации 188,7 тыс. рублей, у KIA Cerato этот показатель равен 273 тыс. рублей, а у Hyundai Elantra — 303 тыс. рублей. На уплату транспортного налога у обладателей Octavia уходит за пять лет 13,8 тыс. рублей, а у корейских машин — 22,4 тыс. рублей.

По расходам на техобслуживание меньше всего они у Hyundai Elantra и KIA Cerato — 76 и 78 тыс. рублей соответственно. Владельцы Skoda Octavia тратят на техобслуживание около 100 тыс. рублей. Потеря от первоначальной цены у корейских моделей составляет 394 тыс. и 437 тыс. рублей, а у чешской — 500 тыс. рублей.

Таким образом, в среднем на владение Hyundai Elantra в месяц уходит 18,5 тыс. рублей, а 1 км пути обойдётся в 11,1 рублей, на Skoda Octavia уходит в месяц 18,7 тыс. рублей и 11,2 рубля за километр. А самые большие расходы получились в месяц у KIA Cerato — 19,2 тыс. рублей в месяц или 11,5 рублей за километр.

Ранее Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ) обнародовало исследование, согласно которому главным критериями для жителей России при выборе новой машины являются экономичность (44%) и безопасность (38%).

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