Москва, , 15:26 — REGNUM Спрос на товары первой необходимости есть всегда: люди приобретают их, невзирая на цены. В условиях кризисов, при снижении уровня доходов, люди пересматриваю свои потребительские привычки — переходят на более доступные по цене продукты. Именно в этих случаях и возрастает спрос на крупы, хлеб, макароны, консервы и др., заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Мария Долговая.

Прилавок с хлебом Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Граждане, опасаясь за свое будущее, стараются не тратить все имеющиеся деньги. Потребители переходят на более дешёвые и сытные продукты, приготовление которых требует минимума ингредиентов (гречка) или которые можно употреблять в готовом виде и с любой другой едой, в частности хлеб. Торговля, естественно, реагирует на рост спроса повышением розничных цен.

Этот рост цен может быть как чисто спекулятивным, так и вызываться опасением оказаться с пустыми прилавками.

Производители не так быстро реагируют на рост спроса и увеличивают объёмы производства, вследствие этого торговые точки сталкиваются с риском продать весь имеющийся товар и не получить вовремя новые партии товара от поставщика», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выросли продажи хлеба на фоне падения доходов. По оценкам Российской гильдии пекарей и кондитеров, с начала 2020 года рост составил 2,9%, достигнув 552,7 млрд руб.

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