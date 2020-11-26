Джакарта, , 15:19 — REGNUM Компания Cheil Jedang построит завод для производства экологически чистых пластмассовых изделий общей стоимостью $150 млн, сообщает Antara.

Известно, что корейская компания является инвестором в Индонезии, развивает свой бизнес и становится движущей силой для экономики в различных регионах страны.

Cheil Jedang строит новый завод по производству цистеина с производственной мощностью 3 000 тонн в год и общим объемом инвестиций в $100 млн. Инвестиции позволят привлечь 150 индонезийских рабочих и будут сотрудничать с местными микро-, малыми и средними предприятиями в поставках сырья.

Кроме того, компания приступит к разработке новых экологически чистых продуктов, из которого можно производить биоразлагаемый пластик.

Известно, что общие бизнес-инвестиции компании достигают $1,6 млрд, при этом во всех бизнес-группах работает 15 000 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар призывает микро-, малые и средние предприятия страны более творчески подходить к созданию и продвижению своей продукции на международном рынке.

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