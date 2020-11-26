Москва, , 15:14 — REGNUM Наличие маски одновременно у здорового человека и уже заразившегося SARS-CoV-2 значительно снижает риск передачи инфекции. Об этом сегодня, 26 ноября, на медицинском конгрессе «Контроль и профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», который проходил в режиме онлайн, заявил российский иммунолог, академик Алексей Тутельян.

«Если болеющий коронавирусом наденет маску, то вероятность заражения стоящего рядом человека с учетом социальной дистанции составляет всего лишь 5%», — пояснил академик, слова которого приводит «Интерфакс».

А если маска будет надета на обоих людях, то этот показатель составит 1,5%, добавил иммунолог.

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А вот отсутствие маски у здорового и больного COVID-19 человека увеличивает риск заражения коронавирусом до 7%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее датские учёные в ходе нового исследования, участие в котором приняли более 6 тыс. человек, пришли к выводу, что ношение масок в значительной степени не защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Так, в контрольной группе испытуемых, носящих маски, через месяц после начала наблюдения коронавирус был обнаружен у 1,8%.В другой группе, члены которой отказывались носить средства индивидуальной защиты, COVID-19 был выявлен у 2,1% исследуемых.