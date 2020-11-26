Москва, 26 ноября 2020, 15:15 — REGNUM Официальный представитель компании BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 56 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 26 ноября пресс-служба Росстандарта.

Руль автомобиля BMW
Руль автомобиля BMW
StockSnap

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марок BMW X5M (серия F95), X6M (серия F96), X5 (серия G05), X6 (серия G06), X7 (серия G07), произведенные в июне 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является неправильно выполненное приваривание кронштейна резинометаллического шарнира тяги из-за ошибки в процессе сварки. Неправильное приваривание может привести к полному отделению кронштейна резинометаллического шарнира тяги, из-за чего в результате потери управляемости колес может возникнуть неуправляемая дорожная ситуация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на автомобилях, которые попадают под действие отзывной кампании, будет выполнена замена переднего подрамника.

Ранее в России была объявлена отзывная кампания 216 автомобилей BMW из-за проблем с подвеской.

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